Черчесов о победе Испании на ЧМ-2026: «Высочайший уровень футбола во всех играх. Команда контролировала мяч»

В финале, конечно, сказалось, что Аргентина шла более сложным путем — имею в виду дополнительное время, победы на последних секундах. К тому же уже по ходу титульного матча из-за травм выпали два центральных защитника, Энцо получил красную карточку. Это тот случай, когда все сложилось против.