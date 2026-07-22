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Черчесов о победе Испании на ЧМ-2026: «Высочайший уровень футбола во всех играх. Команда контролировала мяч»

Станислав Черчесов оценил победу сборной Испании на ЧМ-2026.

«Испания победила, но я бы отметил уровень футбола команды — он во всех матчах был одинаковым. Высочайшим! “Красная фурия” не смогла забить только Кабо-Верде, во всех встречах демонстрировали свой стиль.

Я бывал на играх Евро-2024, где первое место тоже взяли испанцы, и могу сказать, что больших нововведений от де ла Фуэнте на чемпионате мира мы не увидели. При этом качество футбола осталось таким же отличным.

В финале, конечно, сказалось, что Аргентина шла более сложным путем — имею в виду дополнительное время, победы на последних секундах. К тому же уже по ходу титульного матча из-за травм выпали два центральных защитника, Энцо получил красную карточку. Это тот случай, когда все сложилось против.

У Испании же — все игры по 90 минут. Уже этот факт дал преимущество. Плюс команда любит работать с мячом, контролировать его. Давления на ее ворота меньше — как и работы у голкипера«, — написал тренер “Ахмата”.