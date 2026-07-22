Гурцкая о переходе Воробьева в «Краснодар»: «Галицкий точно будет бороться за чемпионство. Селекционная работа продолжается»

— «Краснодар» снова не будет пропускать, потому что у них самая сильная пара центральных защитников, лучший вратарь России. Приход Вахании их не ослабил после ухода Гонсалеса, Оласа остался, Дуглас, если будет без травм.
Почему «Краснодар» не будет бороться за чемпионство? Они купили Кристиана, который начнет играть со второго или третьего тура. Уверен на сто процентов, что, кроме Воробьева, появится еще какой-то игрок.
— Тоже крайний нападающий?
— Или универсальная «десятка». Игрок, который может играть и в центре, и со смещением. Считаю, селекционная работа «Краснодара» продолжается. Оставлю «Краснодар» на втором месте.
У Воробьева был год контракта с «Локомотивом». Любой другой клуб, который считает бабки, сказал бы: «Не дают нам его за 4 миллиона [евро], подождем год и возьмем бесплатно». Сергей Николаевич (Галицкий, владелец «Краснодара» — Спортс") деньги не выкидывает. Если он понимает, что сейчас ему нужен игрок, то он точно не хочет бороться за топ-5. Он будет бороться за чемпионство, тройку призеров как минимум.
Говорят, что Сергей Николаевич был готов на переплату, но увидел, что Воробьев хотел уйти из «Локомотива» и упал по личным условиям, взял меньше, чем просил.
Сейчас зарплата Воробьева — 10 миллионов рублей, хотя он хотел 12 или 15 миллионов. Он был готов не взять эти деньги в «Локомотиве», так сильно хотел сменить команду, — сказал Гурцкая.