Гурцкая о переходе Воробьева в «Краснодар»: «Галицкий точно будет бороться за чемпионство. Селекционная работа продолжается»

У Воробьева был год контракта с «Локомотивом». Любой другой клуб, который считает бабки, сказал бы: «Не дают нам его за 4 миллиона [евро], подождем год и возьмем бесплатно». Сергей Николаевич (Галицкий, владелец «Краснодара» — Спортс") деньги не выкидывает. Если он понимает, что сейчас ему нужен игрок, то он точно не хочет бороться за топ-5. Он будет бороться за чемпионство, тройку призеров как минимум.