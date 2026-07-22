Ираола о селекции «Ливерпуля»​​​​​​​: «Нужно подписать вингера. Есть несколько позиций с травмированными игроками»

"Думаю, сложно назвать конкретную цифру. Когда рынок открыт, нужно всегда быть открытым для новых вариантов усиления состава.
Есть очевидные примеры, на какую позицию нам нужно подписать игроков. Например, вингер — нам точно нужно подписать вингера [на замену Салаху]. Но есть и другие позиции, где придется анализировать, что предлагает рынок, какова стоимость, а также как мы оцениваем имеющихся у нас игроков.
У нас есть несколько сложных позиций с травмированными игроками, которым мы доверяем, но это все еще не идеальная ситуация, поэтому все будет зависеть от многих факторов", — сказал Ираола.