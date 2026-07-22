Ираола о селекции «Ливерпуля»​​​​​​​: «Нужно подписать вингера. Есть несколько позиций с травмированными игроками»

Есть очевидные примеры, на какую позицию нам нужно подписать игроков. Например, вингер — нам точно нужно подписать вингера [на замену Салаху]. Но есть и другие позиции, где придется анализировать, что предлагает рынок, какова стоимость, а также как мы оцениваем имеющихся у нас игроков.