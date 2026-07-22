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Ираола о селекции «Ливерпуля»​​​​​​​: «Нужно подписать вингера. Есть несколько позиций с травмированными игроками»

Новый тренер «Ливерпуля» Андони Ираола высказался насчет трансферов клуба в межсезонье.

Источник: Спортс‘’

"Думаю, сложно назвать конкретную цифру. Когда рынок открыт, нужно всегда быть открытым для новых вариантов усиления состава.

Есть очевидные примеры, на какую позицию нам нужно подписать игроков. Например, вингер — нам точно нужно подписать вингера [на замену Салаху]. Но есть и другие позиции, где придется анализировать, что предлагает рынок, какова стоимость, а также как мы оцениваем имеющихся у нас игроков.

У нас есть несколько сложных позиций с травмированными игроками, которым мы доверяем, но это все еще не идеальная ситуация, поэтому все будет зависеть от многих факторов", — сказал Ираола.