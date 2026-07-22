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Батраков о СМИ: «Не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, но журналисты специально пытаются спровоцировать»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков считает, что некоторые журналисты пытаются спровоцировать футболистов.

Источник: Спортс‘’

— Ты стал лояльнее относиться к глупым вопросам журналистов?

— Да я плюс-минус всегда лоялен. Просто иногда не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, однако журналисты специально пытаются спровоцировать. Наверное, это их работа, но это может немного вывести из себя.

— Есть вопрос, после которого ты уйдешь?

— Сейчас, после отпуска, такого нет (улыбается).

— Самый нелепый вопрос, который тебе задавали?

— Даже не буду вспоминать, чтобы никого не обидеть. Может быть, журналист задал вопрос и не подумал о последствиях. У всех есть ошибки, кто-то не специально провоцирует, кто-то не так долго думал над вопросом, а потом понял, что лучше не спрашивать такое. Это тоже часть их работы, к которой я нормально отношусь, — сказал Батраков.

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