Батраков о СМИ: «Не нравится, что некоторые вопросы повторяются по несколько раз, хотя я уже отвечал, но журналисты специально пытаются спровоцировать»

— Даже не буду вспоминать, чтобы никого не обидеть. Может быть, журналист задал вопрос и не подумал о последствиях. У всех есть ошибки, кто-то не специально провоцирует, кто-то не так долго думал над вопросом, а потом понял, что лучше не спрашивать такое. Это тоже часть их работы, к которой я нормально отношусь, — сказал Батраков.