Трамп хочет, чтобы Инфантино стал генсеком ООН. Президент США считает, что у главы ФИФА «есть особая способность объединять людей» (New York Post)

Новый генсек ООН будет избран в этом году на замену португальцу Антониу Гутерришу, который уйдет в отставку в конце декабря. Чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо будет получить одобрение 15 членов Совета Безопасности, пятеро из которых обладают правом вето, а затем кандидатуру утвердит Генеральная Ассамблея.