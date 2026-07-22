Трамп хочет, чтобы Инфантино стал генсеком ООН. Президент США считает, что у главы ФИФА «есть особая способность объединять людей» (New York Post)

Президент Международной федерации футбола сблизился с Трампом во время проведения и организации ЧМ-2026, вручив ему премию мира ФИФА в декабре прошлого года.
Трамп считает, что Инфантино «уважаем всеми в мире» и признает, что «у него есть особая способность объединять людей», сообщил газете источник, близкий к президенту США.
Новый генсек ООН будет избран в этом году на замену португальцу Антониу Гутерришу, который уйдет в отставку в конце декабря. Чтобы занять эту должность, Инфантино необходимо будет получить одобрение 15 членов Совета Безопасности, пятеро из которых обладают правом вето, а затем кандидатуру утвердит Генеральная Ассамблея.
Пока не ясно, хочет ли Инфантино стать генсеком ООН и насколько Трамп обсуждал с ним этот вопрос. Но глава США чувствует явную возможность на фоне семи кандидатов, которых один из инсайдеров описал как «слабых», говорится в материале New York Post.