Агент Дзюбы: «Ведутся переговоры с клубами РПЛ. Конкретики пока нет»

Последние два года 37-летний форвард выступал за «Акрон».
"До конца трансферного окна еще почти два месяца, переговоры с клубами РПЛ ведутся.
Конкретики пока нет. Как только она появится, все все узнают", — сказал Леонид Гольдман.
Представитель Артема Дзюбы высказался о будущем форварда.
Последние два года 37-летний форвард выступал за «Акрон».
"До конца трансферного окна еще почти два месяца, переговоры с клубами РПЛ ведутся.
Конкретики пока нет. Как только она появится, все все узнают", — сказал Леонид Гольдман.