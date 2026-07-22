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«Рубин» может подписать защитника Узбекистана Урозова и хавбека «Бургоса» Гонсалеса. Половина прав на испанца у «Реала» (Sport24)

«Рубин» ведет переговоры о трансфере хавбека Бургоса" из Сегунды Давида Гонсалеса, сообщает Sport24.

24-летний испанец дал согласие на переход в казанский клуб. Его зарплата может составить около 1 млн евро за сезон, обсуждается контракт на 5 лет.

«Рубин» надеется приобрести 50% прав на Гонсалеса за 2,5 млн евро. Остальная половина принадлежит «Реалу».

«Бургос», в свою очередь, настаивает на продаже всех прав на Гонсалеса сразу. В таком случае сумма сделки может составить около 5 млн, но переговоры продвигаются достаточно тяжело.

Кроме того, «Рубин» предложил 4-летний контракт центральному защитнику самаркандского «Динамо» Жахонгиру Урозову. Клубы продолжают переговоры о сумме трансфера 22-летнего игрока сборной Узбекистана.