Скалони о том, будет ли убеждать Месси остаться в сборной: «Не знаю, сегодня не время для этого»

«Не знаю, сегодня не время для этого», — сказал Скалони.
Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026. Он приехал на турнир без готового решения (Tyc Sports).
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони ответил на вопрос о том, будет ли он убеждать 39-летнего форварда Лионеля Месси остаться в национальной команде.
«Не знаю, сегодня не время для этого», — сказал Скалони.
Месси не говорил близким, что завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026. Он приехал на турнир без готового решения (Tyc Sports).