Спецпосланник Трампа об Инфантино на посту генсека ООН: «Там придется иметь дело со 193 государствами. В ФИФА более 200 стран, и Джанни умеет управлять. ​​Гениальная идея»

Есть определенное сходство между ролями президента ФИФА и генсека ООН. В ООН приходится иметь дело со 193 государствами. В ФИФА более 200 стран, и отличный послужной список Джанни показывает, что он умеет управлять", — сказал Дзамполли, друг Инфантино и бывший посол в ООН от острова Доминика.