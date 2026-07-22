Спецпосланник Трампа об Инфантино на посту генсека ООН: «Там придется иметь дело со 193 государствами. В ФИФА более 200 стран, и Джанни умеет управлять. ​​Гениальная идея»

"Только Трамп мог придумать такую гениальную идею. Инфантино отлично справится, его все любят. Он способен привнести новую энергию в огромную бюрократическую машину, использовать спорт для налаживания новых связей и как вдохновение для молодежи и бедных слоев населения мира.
Есть определенное сходство между ролями президента ФИФА и генсека ООН. В ООН приходится иметь дело со 193 государствами. В ФИФА более 200 стран, и отличный послужной список Джанни показывает, что он умеет управлять", — сказал Дзамполли, друг Инфантино и бывший посол в ООН от острова Доминика.