Мостовой о ЧМ с 64 сборными: «Переизбыток. Много команд попадут на турнир просто так. Футболисты играют без остановки, добавятся еще игры»

"Мне понравился нынешний формат ЧМ [с 48 сборными]: и игр больше, и все команды прошли за счет игры и класса, не было случайности. Много хороших игр, интересных матчей.
Но 64 команды — это переизбыток. Посмотрите, сейчас футболисты играют без остановки, добавятся еще игры. Много команд будут попадать на турнир просто так.
Надо провести еще один чемпионат мира в таком формате, а потом уже думать. Сейчас все было нормально, поэтому следующий турнир надо провести в таком же формате", — сказал бывший футболист сборной России.