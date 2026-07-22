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Батраков об алкоголе: «Отношусь лояльно. В отпуске могу выпить, условно, бокал просекко»

Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о своем отношении к алкоголю.

Источник: Спортс‘’

— Ты когда-нибудь пробовал алкоголь?

— Да, врать смысла нет. Отношусь к этому лояльно. В отпуске могу выпить, условно, бокал просекко.

— Твой отец выражал надежду, что соблазны Москвы обойдут тебя стороной. Обошли?

— Наверное, да. Я сейчас сижу на базе «Локомотива», с неплохими сезонами за спиной. Если бы что-то неправильно сделал, наверное, меня здесь не было бы.

— Серьезные деньги не выбили из колеи?

— В плане денег я более-менее рассудительный. Хотя могу купить что-то из вещей, но отношусь к этому с головой.

— Узнаваемость тебя изменила?

— Надеюсь, нет. Опять же, лучше узнать у моего окружения, — сказал Батраков.

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