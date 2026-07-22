Лебеф об Англии и 1:2 с Аргентиной: «Не хочу винить Тухеля на 100%. Если б я был Стоунзом или Пикфордом, гнал бы команду вперед при 1:1»

Мне очень жаль англичан, игроков, федерацию и, конечно же, болельщиков. Этого не должно было случиться. Мы с Францией сделали нечто подобное в 1982 году, когда вели 3:1 против Германии и отошли назад (в итоге немцы обыграли «трехцветных» в серии пенальти и вышли в финал — Спортс"). Когда я играл в финале в 98-м со своими друзьями, мы сказали: мы туда [в 82-й год] больше не вернемся.