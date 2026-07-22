Овечкин о фото с Ибрагимовичем: «Увиделись с ним в лифте. Он меня узнал, как ни странно. Попросил фото, все-таки легенда футбола»

Ибрагимович работал на ЧМ-2026 в США в студии аналитики канала Fox Sports. Он также занимает пост советника в «Милане».
— Мы увиделись с ним в лифте. Как ни странно, он меня узнал. Попросил фотографию, все-таки легенда футбола.
Такой значимый персонаж и значимая фигура для вообще футбольного мира. И моя супруга сделала фотографии.
— А это он предложил сделать фото?
— Не, я предложил, — сказал Овечкин.
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