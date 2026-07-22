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Лишь один игрок Аргентины не отвернулся во время награждения Испании — Флако Лопес. Остальные стояли спиной, когда Родри вручали Кубок мира

Нападающий «Палмейраса» Флако Лопес оказался единственным игроком сборной Аргентины, который не отвернулся во время церемонии награждения сборной Испании после финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Испанцы выиграли турнир, победив Аргентину в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса (1:0).

На появившихся в сети кадрах видно, что все аргентинские футболисты, кроме Лопеса, стоят спиной к подиуму, где глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп вручали Кубок мира капитану сборной Испании Родри.

В социальных сетях положительно отреагировали на поведение Флако, ему начали массово оставлять сообщения. Среди них — «Поздравляю с воспитанием», «Ты единственный, кто проявил уважение к спорту», «Ты достойно представляешь Аргентину» и другие.

25-летний Лопес на ЧМ-2026 принял участие в двух матчах, в обоих случаях выйдя на замену. В игре со Швейцарией (3:1) он отметился голевой передачей.

На победном для Аргентины чемпионате мира 2022 года форвард в заявку команды не попал.