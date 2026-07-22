Лишь один игрок Аргентины не отвернулся во время награждения Испании — Флако Лопес. Остальные стояли спиной, когда Родри вручали Кубок мира

Испанцы выиграли турнир, победив Аргентину в дополнительное время благодаря голу Феррана Торреса (1:0).
На появившихся в сети кадрах видно, что все аргентинские футболисты, кроме Лопеса, стоят спиной к подиуму, где глава ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп вручали Кубок мира капитану сборной Испании Родри.
В социальных сетях положительно отреагировали на поведение Флако, ему начали массово оставлять сообщения. Среди них — «Поздравляю с воспитанием», «Ты единственный, кто проявил уважение к спорту», «Ты достойно представляешь Аргентину» и другие.
25-летний Лопес на ЧМ-2026 принял участие в двух матчах, в обоих случаях выйдя на замену. В игре со Швейцарией (3:1) он отметился голевой передачей.
На победном для Аргентины чемпионате мира 2022 года форвард в заявку команды не попал.