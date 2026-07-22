Месси вернулся в Аргентину частным самолетом после ЧМ. Капитан сборной прилетел в Росарио, чтобы отдохнуть и навестить отца, он не встречался с болельщиками

Ранее сообщалось, что в аэропорту Буэнос-Айреса сборную Аргентины встретили на взлетно-посадочной полосе с оркестром. После этого команда в сопровождении полиции проехала по аргентинской столице на автобусе с открытым верхом — поприветствовать сборную вышли несколько тысяч болельщиков. Месси и еще 9 игроков не вернулись вместе со сборной.