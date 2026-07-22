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Ямаль о разговоре с Месси после финала ЧМ: «Он сказал, чтобы я шел своим путем, что за нашим поколением будущее. Эти слова так же ценны, как и медаль на моей шее, Лео — лучший в

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал о диалоге с Лионелем Месси после финального матча ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

В финале чемпионата мира сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время.

После финального свистка Ямаль подошел к Месси, пожал ему руку и тепло обнял.

"Если бы несколько лет назад мне сказали, что я выиграю чемпионат мира, сыграв против Лео Месси, я бы назвал вас сумасшедшими.

Он лучший в истории, и я всегда восхищался им. После матча я выказал ему свое уважение.

Месси сказал мне, чтобы я шел своим путем, и что будущее за нашим поколением. Эти слова так же ценны, как и золотая медаль у меня на шее", — сказал Ямаль.

Ямаль — самый молодой чемпион мира и Европы. Не старт карьеры, а мечта!

15 неизвестных фактов о Ямале — теперь и чемпионе мира.