Аршавин считает, что Ямаль не будет как Месси: «Меньше таланта, не хватает обращения с мячом. И мозгов»

— Почему Ямаль никогда не будет как Месси?
— Меньше таланта.
— Как вы это чувствуете, когда парню 19 лет?
— Ну, это видно.
— Чего не хватает?
— Обращения с мячом. И мозгов, — сказал Аршавин.
Бывший футболист сборной России и «Арсенала» Андрей Аршавин считает, что Ламин Ямаль не сможет добиться тех же успехов, что и Лионель Месси.
— Почему Ямаль никогда не будет как Месси?
— Меньше таланта.
— Как вы это чувствуете, когда парню 19 лет?
— Ну, это видно.
— Чего не хватает?
— Обращения с мячом. И мозгов, — сказал Аршавин.