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Радимов о вызове Соболева на заседание КДК: «Ну запретите тогда вообще праздновать голы. Это бред. Вспомните, как Месси показывал футболку на “Бернабеу”, Роналду — на “Камп Ноу”

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о вызове форварда сине-бело-голубых Александра Соболева на заседание КДК РФС после матча со «Спартаком» за Суперкубок России (1:1, пен. 4:2).

Источник: Спортс‘’

Соболев сравнял счет на 98-й минуте этой игры и забил решающий 11-метровый в серии.

После гола с пенальти в конце основного времени форвард подошел к трибуне фанатов «Спартака», встал спиной к ним и показал на свою футболку. К Соболеву подбежал хавбек красно-белых Роман Зобнин и начал высказывать претензии, затем к стычке присоединились другие футболисты, и конфликт перерос в массовую потасовку.

"Я вообще не понимаю, зачем вызывать Соболева на КДК, тратить время, тратить деньги на билеты… Ну запретите тогда вообще игрокам праздновать голы, за каждое празднование вызывайте на КДК.

Это просто бред — заниматься таким. Когда «Спартак» выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков «Зенита» — и ничего не было. И вообще, во всем мире так делается. Вспомните, как Месси забил на «Сантьяго Бернабеу», снял футболку и показал ее болельщикам «Реала». Роналду забил на «Камп Ноу», снял майку и показал ее болельщикам «Барселоны». И никому в голову в Испании не пришло наказать их вызовом на КДК.

Понятно, что Соболев — не Месси, но он такой же футболист", — сказал Радимов.

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