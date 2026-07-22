Радимов о вызове Соболева на заседание КДК: «Ну запретите тогда вообще праздновать голы. Это бред. Вспомните, как Месси показывал футболку на “Бернабеу”, Роналду — на “Камп Ноу”

Это просто бред — заниматься таким. Когда «Спартак» выиграл в Питере, он тоже праздновал перед трибуной болельщиков «Зенита» — и ничего не было. И вообще, во всем мире так делается. Вспомните, как Месси забил на «Сантьяго Бернабеу», снял футболку и показал ее болельщикам «Реала». Роналду забил на «Камп Ноу», снял майку и показал ее болельщикам «Барселоны». И никому в голову в Испании не пришло наказать их вызовом на КДК.