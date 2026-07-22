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Арендовать Маухуба хотят «Крылья», «Махачкала», «Сочи» и клубы из арабских стран. «Динамо» предпочитает продать форварда (Metaratings)

К нападающему «Динамо» Эль-Мехди Маухубу проявляют интерес сразу несколько команд.

Источник: Спортс‘’

Ранее появилась информация, что московский клуб выставил марокканского нападающего на трансфер из-за нарушения режима. Бело-голубые предлагают клубам купить игрока за 3,5 миллиона евро или взять в аренду.

По информации Metaratings, «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо», «Сочи» и клубы из арабских стран хотят взять футболиста в аренду, однако у бело-голубых в приоритете вариант с продажей Маухуба.

Действующий контракт 23-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2029 года.

В прошлом сезоне Мир РПЛ Мехди провел 16 матчей, находясь на поле в среднем 32 минуты, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.