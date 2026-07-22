«Краснодар» сделал запрос по вингеру «Флуминенсе» и Уругвая Каноббио. Игрок не заинтересован в переходе (Globo)

Как сообщает Globo, российский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера «Флуминенсе», но официальных предложений еще не было.
Отмечается, что сам футболист и его представители не проявляют энтузиазма относительно возможного трансфера в «Краснодар».
В сезоне-2026 Каноббио провел 12 матчей в рамках чемпионата Бразилии, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. На чемпионате мира — 2026 уругваец принял участие в трех играх, забил 1 мяч и получил красную карточку.
Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.