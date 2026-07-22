«Краснодар» сделал запрос по вингеру «Флуминенсе» и Уругвая Каноббио. Игрок не заинтересован в переходе (Globo)

В сезоне-2026 Каноббио провел 12 матчей в рамках чемпионата Бразилии, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. На чемпионате мира — 2026 уругваец принял участие в трех играх, забил 1 мяч и получил красную карточку.