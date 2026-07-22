Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Интер Т
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
1
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Омония
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Богемианс Д
2
:
Балкани
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нефтчи
2
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

«Краснодар» сделал запрос по вингеру «Флуминенсе» и Уругвая Каноббио. Игрок не заинтересован в переходе (Globo)

«Краснодар» проявляет интерес к Агустину Каноббио.

Источник: Спортс‘’

Как сообщает Globo, российский клуб сделал запрос о возможности трансфера вингера «Флуминенсе», но официальных предложений еще не было.

Отмечается, что сам футболист и его представители не проявляют энтузиазма относительно возможного трансфера в «Краснодар».

В сезоне-2026 Каноббио провел 12 матчей в рамках чемпионата Бразилии, забил 4 гола и отдал 2 результативных паса. На чемпионате мира — 2026 уругваец принял участие в трех играх, забил 1 мяч и получил красную карточку.

Подробную статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.