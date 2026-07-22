Агбонлахор о Гарначо в «Астон Вилле»: «Кошмар — у него эго Роналду и Месси, но он не очень хороший игрок. Его отвергли в “МЮ” и “Челси”, не взяли на&nbs

Ранее сообщалось, что клуб из Бирмингема возьмет вингера «Челси» в аренду с опцией выкупа.
«Это [дурной] сон, кошмар. Он не очень хороший игрок. Каждый раз, когда я смотрел за ним, он не мог обойти защитника. Честно говоря, в последних пяти-шести играх за “Челси” в прошлом сезоне он бежал к защитнику, разворачивался и отдавал пас назад. Он боялся обыгрывать соперника.
Есть причина, почему его отвергли в «Манчестер Юнайтед» и в «Челси». Есть причина, почему его даже не вызвали в сборную Аргентины на чемпионат мира, когда у них не хватает вингеров.
Судя по его карьере в «Манчестер Юнайтед», у него эго Роналду или Месси, но у него нет таланта Давида Бельона, который играл в «Манчестер Юнайтед» 20 лет назад.
Если говорить и о характерах, то раздевалка «Астон Виллы» просто потрясающая: если говорить о Моргане Роджерсе, то все с ним ладят и любят его. Разве вы хотите, чтобы в раздевалку попал паршивый пес?
Все, что вам известно о Гарначо, о том, как он поднимает руки, когда его заменяют, о том, как он покинул «Манчестер Юнайтед»… Если и есть тренер, который может его исправить, то это Унаи Эмери«, — сказал экс-форвард “Астон Виллы” в эфире talkSPORT Breakfast.