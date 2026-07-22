Агбонлахор о Гарначо в «Астон Вилле»: «Кошмар — у него эго Роналду и Месси, но он не очень хороший игрок. Его отвергли в “МЮ” и “Челси”, не взяли на&nbs

Все, что вам известно о Гарначо, о том, как он поднимает руки, когда его заменяют, о том, как он покинул «Манчестер Юнайтед»… Если и есть тренер, который может его исправить, то это Унаи Эмери«, — сказал экс-форвард “Астон Виллы” в эфире talkSPORT Breakfast.