Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Истанбул Башакшехир
1
:
Интер Т
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Левски
1
:
Университатя Кр
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Омония
1
:
Кайрат
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Богемианс Д
2
:
Балкани
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нефтчи
2
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2

Агбонлахор о Гарначо в «Астон Вилле»: «Кошмар — у него эго Роналду и Месси, но он не очень хороший игрок. Его отвергли в “МЮ” и “Челси”, не взяли на&nbs

Габриэль Агбонлахор отреагировал на слухи о переходе Алехандро Гарначо в «Астон Виллу» этим летом.

Источник: Спортс‘’

Ранее сообщалось, что клуб из Бирмингема возьмет вингера «Челси» в аренду с опцией выкупа.

«Это [дурной] сон, кошмар. Он не очень хороший игрок. Каждый раз, когда я смотрел за ним, он не мог обойти защитника. Честно говоря, в последних пяти-шести играх за “Челси” в прошлом сезоне он бежал к защитнику, разворачивался и отдавал пас назад. Он боялся обыгрывать соперника.

Есть причина, почему его отвергли в «Манчестер Юнайтед» и в «Челси». Есть причина, почему его даже не вызвали в сборную Аргентины на чемпионат мира, когда у них не хватает вингеров.

Судя по его карьере в «Манчестер Юнайтед», у него эго Роналду или Месси, но у него нет таланта Давида Бельона, который играл в «Манчестер Юнайтед» 20 лет назад.

Если говорить и о характерах, то раздевалка «Астон Виллы» просто потрясающая: если говорить о Моргане Роджерсе, то все с ним ладят и любят его. Разве вы хотите, чтобы в раздевалку попал паршивый пес?

Все, что вам известно о Гарначо, о том, как он поднимает руки, когда его заменяют, о том, как он покинул «Манчестер Юнайтед»… Если и есть тренер, который может его исправить, то это Унаи Эмери«, — сказал экс-форвард “Астон Виллы” в эфире talkSPORT Breakfast.