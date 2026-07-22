Александр Мостовой: «Я слишком добрый, меня так воспитали, но это не ценилось. Говорят: “Подлецу все к лицу”, слишком часто такие люди просачиваются. И никогда никому не советую»"

— Главная ошибка в вашей жизни?
— То, что я слишком добрый человек. Я таким родился, меня так воспитали. Много раз в этом убеждался. Я столько добра людям сделал, но это не ценилось. Говорят: «Подлецу все к лицу». Слишком часто такие люди просачиваются.
Я бы многое поменял, но ничего уже не вернешь. Поэтому никогда никому ничего не советую и не буду это делать. Я столько советчиков слышал в своей жизни, причем люди делали это, чтобы тебе хуже стало. Поэтому я не прислушиваюсь ни к каким советам и сам их не даю, — сказал Мостовой.