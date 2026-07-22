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Левандовски о Ямале: «Мы не увидели его лучшей игры на ЧМ, лучшая версия Ламина была два сезона назад. Но они со сборной Испании помогли друг другу»

Экс-форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

19-летний вингер «блауграны» стал чемпионом мира в составе сборной Испании.

"Честно говоря, нет, мы не увидели его лучшей игры на этом турнире. Лучшее выступление, лучший Ламин, конечно, на мой взгляд, были не в прошлом сезоне, а два сезона назад. Это, на мой взгляд, была лучшая версия Ламина Ямаля.

Он еще молод, он приехал на чемпионат мира после травмы и не играл около восьми недель. Тяжело, если ты не играешь восемь недель, а потом тебе нужно начинать на чемпионате мира, тогда у тебя нет времени на тренировки между матчами.

Но он показал действительно хороший уровень. Игроки сборной Испании помогли Ламину, и Ламин тоже помог всей команде. Я думаю, что это было идеальное партнерство", — отметил Левандовски.