Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают из-за отсутствия цветных. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»

— Почему на нашу команду нападают? Потому что в команде нет цветных, нет чернокожих, скажем так, там все белые. Итак, ненависть, которая была вызвана к нашей команде на этом и на прошлых чемпионатах мира, была вызвана тем, что в ней не было чернокожих, и именно поэтому они начали называть нас расистами.