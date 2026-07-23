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Аргентинский депутат Лемуан: «На сборную нападают из-за отсутствия цветных. Левые настраивали мужчин против женщин с помощью феминацизма и хотят настроить черных против белых»

Член Палаты депутатов Аргентины, правый политик Лилия Лемуан высказалась о нападках на футбольную сборную после чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

— Почему на нашу команду нападают? Потому что в команде нет цветных, нет чернокожих, скажем так, там все белые. Итак, ненависть, которая была вызвана к нашей команде на этом и на прошлых чемпионатах мира, была вызвана тем, что в ней не было чернокожих, и именно поэтому они начали называть нас расистами.

— Хотя в команде нет афроамериканцев, там есть игроки из семей с очень скромным достатком, из очень бедных слоев населения.

— Конечно. Если и есть страна, у которой есть серьезные проблемы с расизмом, то это Соединенные Штаты. Между прочим, страны, у которых самые большие проблемы с расизмом, находятся в Африке. На самом деле именно там началось рабство, а закончилось оно на Западе. Поэтому нелепо, что западных людей называют расистами и рабовладельцами.

Большинство чернокожего населения не разделяет ненависть к белым. [Этой ненависти] хотят добиться левые, индихенистские, прогрессивные, советские движения.

Точно так же, как они пытались настроить мужчин против женщин с помощью феминацизма, они хотят настроить чернокожих против белых. Они хотят разделять людей, — сказала Лемуан в эфире La Nación Más.