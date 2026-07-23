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Автобус с болельщиками «Тигре» обстреляли в Монтевидео после матча с «Насьоналем» в Кубке Судамерикана. Один человек ранен в ногу

Автобус с болельщиками «Тигре» обстреляли в столице Уругвая по пути с матча.

Источник: Спортс‘’

Инцидент произошел после первого стыкового матча между аргентинской командой и «Насьоналем» за выход в ⅛ финала Кубка Судамерикана (3:0). Игра проходила в Монтевидео.

Когда фанаты гостей возвращались домой, их автобус догнали люди на мотоцикле, которые произвели 10 выстрелов. У транспортного средства были разбиты окна, один человек получил ранение в ногу и был госпитализирован, сообщает журналист уругвайской газеты El País Хуан Пабло Ромеро.

Как пишет Montevideo Portal, в нападении подозревают фанатов «Насьоналя», которые как предполагается, покинули территорию стадиона и направились прямо к перекрестку, зная, что там будут проезжать автобусы с фанатами соперника.

Баннер «Мальвинские острова принадлежат аргентинцам» показали игроки «Тигре» после 3:0 с «Насьоналем» в Кубке Судамерикана. Фанаты скандировали: «Кто не скачет, тот англичанин».