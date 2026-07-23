Автобус с болельщиками «Тигре» обстреляли в Монтевидео после матча с «Насьоналем» в Кубке Судамерикана. Один человек ранен в ногу

Когда фанаты гостей возвращались домой, их автобус догнали люди на мотоцикле, которые произвели 10 выстрелов. У транспортного средства были разбиты окна, один человек получил ранение в ногу и был госпитализирован, сообщает журналист уругвайской газеты El País Хуан Пабло Ромеро.