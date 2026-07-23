Ли Кан Ин согласился подписать 5-летний контракт с «Атлетико». Мадридцы покупают хавбека «ПСЖ» за 35+5 млн евро

Полузащитник «ПСЖ» согласился подписать пятилетний контракт с мадридским клубом, сообщает Marca. Соглашение будет заключено в ближайшее время, о сделке официально объявят уже в четверг.
Отмечается, что клубы согласовали трансфер игрока еще несколько недель назад. Сумма сделки составит 35 миллионов евро, еще 5 млн евро испанцы могут выплатить в качестве бонусов.
В прошлом сезоне Лиги 1 Ли Кан Ин провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Подробную статистику игрока сборной Южной Кореи можно найти здесь.