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Ли Кан Ин согласился подписать 5-летний контракт с «Атлетико». Мадридцы покупают хавбека «ПСЖ» за 35+5 млн евро

«Атлетико» завершает процесс трансфера Ли Кан Ина.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник «ПСЖ» согласился подписать пятилетний контракт с мадридским клубом, сообщает Marca. Соглашение будет заключено в ближайшее время, о сделке официально объявят уже в четверг.

Отмечается, что клубы согласовали трансфер игрока еще несколько недель назад. Сумма сделки составит 35 миллионов евро, еще 5 млн евро испанцы могут выплатить в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ли Кан Ин провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных паса. Подробную статистику игрока сборной Южной Кореи можно найти здесь.