Ташуев о «Спартаке»: «Настала пора опережать “Зенит”. У них сильная обойма игроков, настоящая команда»

В матче за Суперкубок я увидел у «Спартака» хороший потенциал. Самое важное, что у них стабильный состав. Раньше они часто меняли игроков, а теперь у «Спартака» сформировалась сильная обойма игроков, которые давно в клубе. Конечно, есть очевидные лидеры в лице Барко или Маркиньоса. Сейчас можно назвать их настоящей командой. Думаю, настала пора опережать «Зенит», — сказал тренер «Енисей».