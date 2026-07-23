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Ташуев о «Спартаке»: «Настала пора опережать “Зенит”. У них сильная обойма игроков, настоящая команда»

Сергей Ташуев допустил, что «Спартак» опередит «Зенит» в новом сезоне «Альфа-Банк» РПЛ.

Источник: Спортс‘’

«В новом сезоне РПЛ вижу трех очевидных претендентов на чемпионство — “Зенит”, “Спартак” и “Краснодар”. У первых всегда очень мощный состав, так что они продолжат быть среди лидеров. “Краснодар” потерял Сперцяна, Кордоба получил травму, но они качественно усиливаются, поэтому падения результатов у них быть не должно.

В матче за Суперкубок я увидел у «Спартака» хороший потенциал. Самое важное, что у них стабильный состав. Раньше они часто меняли игроков, а теперь у «Спартака» сформировалась сильная обойма игроков, которые давно в клубе. Конечно, есть очевидные лидеры в лице Барко или Маркиньоса. Сейчас можно назвать их настоящей командой. Думаю, настала пора опережать «Зенит», — сказал тренер «Енисей».