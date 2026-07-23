«Махачкала» может подписать Васильева и Смелова в случае ухода Хоссейннежада. «Зенит» и «Динамо» оценивают хавбеков в 40−50 млн рублей (Иван Карпов)

Махачкалинцы уже ведут переговоры по Васильеву и Смелову, и речь идет о полноценных трансферах. «Зенит и “Динамо” согласны продать игроков за 40−50 млн рублей, тогда как дагестанский клуб готов заплатить 30−40 млн.