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«Махачкала» может подписать Васильева и Смелова в случае ухода Хоссейннежада. «Зенит» и «Динамо» оценивают хавбеков в 40−50 млн рублей (Иван Карпов)

«Динамо» Махачкала рассматривает возможность подписания 22-летнего хавбека «Зенита» Дмитрия Васильева и 21-летнего полузащитника московского «Динамо» Егора Смелова.

Источник: Спортс‘’

Дагестанский клуб видит в них потенциальную замену Мохаммаду Хоссейннежаду, у которого есть варианты в Португалии и Турции, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Махачкалинцы уже ведут переговоры по Васильеву и Смелову, и речь идет о полноценных трансферах. «Зенит и “Динамо” согласны продать игроков за 40−50 млн рублей, тогда как дагестанский клуб готов заплатить 30−40 млн.

При этом на Васильева также претендует «Оренбург», а на Смелова — «Крылья Советов».

В прошлом сезоне Васильев выступал на правах аренды в «Сочи», а Смелов — в «Нижнем Новгороде».