«Махачкала» может подписать Васильева и Смелова в случае ухода Хоссейннежада. «Зенит» и «Динамо» оценивают хавбеков в 40−50 млн рублей (Иван Карпов)

Дагестанский клуб видит в них потенциальную замену Мохаммаду Хоссейннежаду, у которого есть варианты в Португалии и Турции, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Махачкалинцы уже ведут переговоры по Васильеву и Смелову, и речь идет о полноценных трансферах. «Зенит и “Динамо” согласны продать игроков за 40−50 млн рублей, тогда как дагестанский клуб готов заплатить 30−40 млн.
При этом на Васильева также претендует «Оренбург», а на Смелова — «Крылья Советов».
В прошлом сезоне Васильев выступал на правах аренды в «Сочи», а Смелов — в «Нижнем Новгороде».