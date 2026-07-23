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«Зениту» предлагали Йовича, клуб отказался. Отступные за форварда АЕК — 12 млн евро (Анар Ибрагимов)

«Зениту» предлагали Луку Йовича, но петербургский клуб отказался от подписания форварда АЕК, сообщает журналист Анар Ибрагимов.

Источник: Спортс‘’

Отступные за 28-летнего серба, выступавшего ранее за «Милан» и «Реал», составляют 12 млн евро, а его контракт с греками рассчитан до июня 2027 года.

В 29 матчах прошлого чемпионата Греции на счету Йовича 17 голов (4 — с пенальти).