«Зениту» предлагали Йовича, клуб отказался. Отступные за форварда АЕК — 12 млн евро (Анар Ибрагимов)

Отступные за 28-летнего серба, выступавшего ранее за «Милан» и «Реал», составляют 12 млн евро, а его контракт с греками рассчитан до июня 2027 года.
В 29 матчах прошлого чемпионата Греции на счету Йовича 17 голов (4 — с пенальти).
«Зениту» предлагали Луку Йовича, но петербургский клуб отказался от подписания форварда АЕК, сообщает журналист Анар Ибрагимов.
Отступные за 28-летнего серба, выступавшего ранее за «Милан» и «Реал», составляют 12 млн евро, а его контракт с греками рассчитан до июня 2027 года.
В 29 матчах прошлого чемпионата Греции на счету Йовича 17 голов (4 — с пенальти).