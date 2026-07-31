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Олег Романцев: «Россия не затерялась бы на ЧМ-2026. Вспомните вал критики на сборную Черчесова с требованием отставки и какой позор предрекали. Но команда вышла в четвертьфинал»

Олег Романцев считает, что сборная России не провалилась бы на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

— Говоря о том, как выглядела бы на этом чемпионате российская сборная, один из ваших воспитанников, Александр Мостовой, сказал, что из группы она бы вышла. Но дальше было бы сложнее, поскольку сегодня определить ее уровень на 100 процентов практически невозможно. Ведь для этого команде Карпина надо играть с соперниками, матчи с которыми позволят проверить себя по самому большому счету. А каково, Олег Иванович, ваше мнение?

— Полностью согласен с Александром. Ставить игру, закалять характер и двигаться вперед можно только во встречах с противниками, победа над которыми заставляет бороться с первой и до последней минуты. Сейчас мы лишены этой возможности. Как и участия в международном календаре, где игрокам помогает расти и крепнуть турнирная мотивация.

Но, несмотря ни на что, надо выстоять, не раскисать, не опускать рук. Как было на домашнем мировом чемпионате-2018. Вспомните, какой вал критики обрушился перед ним на сборную Черчесова с требованием отставки тренера. И какой позор ей дружно предрекали. Но команда не дрогнула, не посыпалась. И впервые вышла в четвертьфинал, показав игру, которая вспоминается по сей день!

Предвижу саркастические улыбки, но скажу, что сборная Карпина не затерялась бы на этом турнире. Допускаю, что шансы одолеть таких гигантов, как Аргентина, Испания, Англия, Франция, у наших ребят были бы мизерными. А вот с остальными могли бы посражаться. И, независимо от результатов, приобрели бы неоценимый опыт, который так нужен футболистам сборной. Тот, который уже есть у Сафонова, Головина, братьев Миранчук, в какой-то мере у новичка Ибрагимова, выступающего за «Манчестер Юнайтед». И так нужен Тюкавину с Глушенковым, Дивееву с Умяровым, Кисляку с Батраковым… Да и всем остальным, кто хочет выступать за сборную и гордиться этим.

Если кого-то не назвал, извините. Но очень верю: когда она вернется в большой международный футбол, мы это почувствуем и увидим. И примером здесь может стать лихая и сжатая в кулак сборная Норвегии нынешнего образца, — сказал экс-тренер «Спартака».