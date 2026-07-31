Олег Романцев: «Россия не затерялась бы на ЧМ-2026. Вспомните вал критики на сборную Черчесова с требованием отставки и какой позор предрекали. Но команда вышла в четвертьфинал»

Предвижу саркастические улыбки, но скажу, что сборная Карпина не затерялась бы на этом турнире. Допускаю, что шансы одолеть таких гигантов, как Аргентина, Испания, Англия, Франция, у наших ребят были бы мизерными. А вот с остальными могли бы посражаться. И, независимо от результатов, приобрели бы неоценимый опыт, который так нужен футболистам сборной. Тот, который уже есть у Сафонова, Головина, братьев Миранчук, в какой-то мере у новичка Ибрагимова, выступающего за «Манчестер Юнайтед». И так нужен Тюкавину с Глушенковым, Дивееву с Умяровым, Кисляку с Батраковым… Да и всем остальным, кто хочет выступать за сборную и гордиться этим.