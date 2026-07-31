Инфантино теряет поддержку КОНКАКАФ, глава конфедерации Монтальяни рассматривается как его возможный преемник. В УЕФА в президенте ФИФА тоже сомневаются

Как стало известно Sky News, большинство ассоциаций КОНКАКАФ теряют доверие к президенту ФИФА или уже полностью его утратили. Именно такая атмосфера царила на прошедшем экстренном заседании американской организации.
Канадец Виктор Монтальяни, руководитель конфедерации, рассматривается как потенциальный преемник, если Инфантино будет вынужден покинуть свою должность.
The Athletic отмечает, что, хотя вопрос о перспективах нынешнего главы ФИФА не стоял на повестке заседания членов УЕФА, европейские лидеры обсуждали будущее швейцарца и ставили под вопрос доверие к нему.