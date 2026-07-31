Шалимов рассказал, что Барези было тяжело обыграть один в один

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпиона мира по футболу 1982 года защитника Франко Барези было трудно обыграть один в один. Об этом ТАСС рассказал бывший полузащитник сборных СССР и России Игорь Шалимов, выступавший в Италии.
Барези умер в возрасте 66 лет.
«Это был представитель того итальянского футбола, “катеначчо” (тактическая схема в футболе с акцентом на оборону и тактические фолы — прим. ТАСС). Я играл против него за “Фоджу” и “Интер”, в сборной и могу сказать, что это был великий защитник, — сказал Шалимов. — Это потеря для итальянского футбола».
«Обыграть его один в один было тяжело. Он был очень цепким, тогда и подбор игроков в “Милане” — Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта — был очень мощным. Умел подключаться к атакам, хотя на вид был не особо техничным. Но его подключения были неожиданными. В то время многие игроки были приспособлены к цепкой игре, нежели сейчас», — добавил Шалимов.