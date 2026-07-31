Шалимов рассказал, что Барези было тяжело обыграть один в один

«Обыграть его один в один было тяжело. Он был очень цепким, тогда и подбор игроков в “Милане” — Паоло Мальдини, Алессандро Костакурта — был очень мощным. Умел подключаться к атакам, хотя на вид был не особо техничным. Но его подключения были неожиданными. В то время многие игроки были приспособлены к цепкой игре, нежели сейчас», — добавил Шалимов.