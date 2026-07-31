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Роналду выложил фото, где они со старшим сыном показывают торс: «Пока нет ??‍♂️?»

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой публикацией из отпуска.

Источник: Спортс‘’

Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим. На кадрах оба демонстрируют свой торс.

«Пока нет ??‍♂️?», — подписал пост 41-летний игрок, вероятно, намекая на разницу в телосложении.

Фото: x.com/Cristiano.