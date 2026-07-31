Роналду выложил фото, где они со старшим сыном показывают торс: «Пока нет ??‍♂️?»

Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим. На кадрах оба демонстрируют свой торс.
«Пока нет ??♂️?», — подписал пост 41-летний игрок, вероятно, намекая на разницу в телосложении.
Фото: x.com/Cristiano.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился новой публикацией из отпуска.
Футболист выложил фото со своим сыном, Криштиану Роналду-младшим. На кадрах оба демонстрируют свой торс.
«Пока нет ??♂️?», — подписал пост 41-летний игрок, вероятно, намекая на разницу в телосложении.
Фото: x.com/Cristiano.