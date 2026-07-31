Мостовой отметил, что Барези был умным защитником

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Чемпион мира по футболу 1982 года в составе сборной Италии Франко Барези был умным защитником, но при этом играл просто — отбирал мяч и выбивал его. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой.
Ранее ТАСС сообщал, что Барези умер на 67-м году жизни.
«В первый раз против него сыграл, когда мы вышли на поле с итальянцами на выезде в отборе на чемпионат Европы. Франко играл тогда центрального защитника, нам его ставили тогда в пример, говоря — чем проще играешь, тем лучше, — сказал Мостовой. — Он никогда ничего не выдумывал — отбирал, выбивал мяч и все. Довольно-таки умный защитник был, и в будущем я его тоже в пример приводил. Резкий, быстрый, цепкий, отличался простотой, и это был огромный плюс для защитника».
Мостовой рассказал, за что защитника «Спартака» Дмитрия Хлестова прозвали Барези. «Барези (Хлестов — прим. ТАСС) в “Спартак” пришел совсем юным, — сказал он. — Я тоже был юным, но уже звездой в СССР. Мы куда-то поехали на сбор, и Олег Иванович [Романцев] (главный тренер “Спартака”) его представил. Кто ему кличку такую дал, я не помню. Его так называли из-за сходства по внешности, фигура не совсем футбольной у него была. И по игре он был таким же цепким».