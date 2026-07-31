Мостовой отметил, что Барези был умным защитником

«В первый раз против него сыграл, когда мы вышли на поле с итальянцами на выезде в отборе на чемпионат Европы. Франко играл тогда центрального защитника, нам его ставили тогда в пример, говоря — чем проще играешь, тем лучше, — сказал Мостовой. — Он никогда ничего не выдумывал — отбирал, выбивал мяч и все. Довольно-таки умный защитник был, и в будущем я его тоже в пример приводил. Резкий, быстрый, цепкий, отличался простотой, и это был огромный плюс для защитника».