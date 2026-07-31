Каррера о смерти Барези: «Огромная скорбь. Франко был великим игроком и человеком с высокими ценностями»

Барези всю профессиональную карьеру провел в «Милане», за который с 1977 по 1997 год сыграл 719 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с клубом он шесть раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Лигу чемпионов.