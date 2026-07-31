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Каррера о смерти Барези: «Огромная скорбь. Франко был великим игроком и человеком с высокими ценностями»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из жизни в возрасте 66 лет чемпиона мира и трехкратного победителя Лиги чемпионов Франко Барези.

Источник: Reuters

«Огромная скорбь. Помимо того, что Франко был великими игроком, он был человеком с высокими ценностями. В наши дни это большая редкость», — сказал Каррера «СЭ».

Барези всю профессиональную карьеру провел в «Милане», за который с 1977 по 1997 год сыграл 719 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с клубом он шесть раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Италии защитник провел 81 матч, забил один гол и стал чемпионом мира в 1982 году, а также серебряным призером чемпионата мира 1994 года.