Каррера о смерти Барези: «Огромная скорбь. Франко был великим игроком и человеком с высокими ценностями»

«Огромная скорбь. Помимо того, что Франко был великими игроком, он был человеком с высокими ценностями. В наши дни это большая редкость», — сказал Каррера «СЭ».
Барези всю профессиональную карьеру провел в «Милане», за который с 1977 по 1997 год сыграл 719 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 24 результативные передачи. Вместе с клубом он шесть раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Лигу чемпионов.
В составе сборной Италии защитник провел 81 матч, забил один гол и стал чемпионом мира в 1982 году, а также серебряным призером чемпионата мира 1994 года.