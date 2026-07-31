Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: «Люблю красивый футбол, чтобы было много голов»

Андрей Аршавин: Шварц вернулся. Ты же, наверное, видел, как они играли при Шварце? Следишь за ними? Но мне, честно, это очень нравилось. Атакующий, прессинг. И вот сейчас он возвращается. Ты как это воспринял?
Александр Овечкин: Положительно. Я вообще люблю, чтобы футбол был красивый, было много голов, было для болельщиков. Ты приходишь, хочешь увидеть результативный матч, правильно? А когда там скучно, автобус припарковали, ну и что?
Овечкин про 27+ минут между таймами в финале ЧМ: «У Супербоула представление вообще идет минут 40. Это бизнес, деньги — я нормально к этому отношусь».