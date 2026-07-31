Президент 2Drots Некит готов подписать Дзюбу и Заболотного: «Вообще с кайфом! Они могли бы усилить нашу команду»

— Вообще с кайфом! Был бы очень рад, если бы Дзюба и Заболотный хотели бы перейти к нам. Мне кажется, они могли бы усилить нашу команду. Тем более Заболотный знаком с нами, мы играли с 2Drots против ЦСКА, когда он был там. Welcome!