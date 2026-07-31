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Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»

Джонатан Альба прокомментировал победу «Ростова» над "Родиной (4:2) во 2-м туре РПЛ.

Источник: Спортс‘’

— Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против «Оренбурга» был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит.

— Когда будут готовы Чистяков и Голенков?

— Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже быстро, в следующем туре он должен быть с нами.

— Будет ли ротация в Кубке?

— Будет ротация, надо думать, кто будет играть.

— Будет ли еще усиление?

— Возможно. Если найдем хороших игроков, то на любую позицию, — сказал главный тренер «Ростова».