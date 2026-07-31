Тренер «Ростова» Альба про 4:2 с «Родиной»: «Было несколько ошибок, но мы рады победе. Чистяков выбыл надолго, получив травму на тренировке»

— Сегодня было несколько ошибок, но мы одержали победу, поэтому все очень рады. Лангович? Он очень хорошо выглядит, но не только сегодня. Даже до тренировочного сбора он был хорошо физически готов. И против «Оренбурга» был хорош, если все будет нормально, то и дальше так продолжит.
— Когда будут готовы Чистяков и Голенков?
— Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков уже быстро, в следующем туре он должен быть с нами.
— Будет ли ротация в Кубке?
— Будет ротация, надо думать, кто будет играть.
— Будет ли еще усиление?
— Возможно. Если найдем хороших игроков, то на любую позицию, — сказал главный тренер «Ростова».