3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ

Игра прошла на стадионе «Арена Химки».
Это был первый домашний матч московского клуба в РПЛ после выхода из Первой лиги.
«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше — «Зенит».
3 324 болельщика посетили матч 2-го тура Альфа-Банк между «Родиной» и «Ростовом» (2:4).
Игра прошла на стадионе «Арена Химки».
Это был первый домашний матч московского клуба в РПЛ после выхода из Первой лиги.
«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше — «Зенит».