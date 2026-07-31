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3 324 зрителя посетили первый домашний матч «Родины» на «Арене Химки» в РПЛ

3 324 болельщика посетили матч 2-го тура Альфа-Банк между «Родиной» и «Ростовом» (2:4).

Источник: Спортс‘’

Игра прошла на стадионе «Арена Химки».

Это был первый домашний матч московского клуба в РПЛ после выхода из Первой лиги.

«Родина» проиграла два первых матча в РПЛ, пропустив 7 голов от «Спартака» и «Ростова». Дальше — «Зенит».