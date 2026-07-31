Алонсо о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Футбол должен принадлежать людям, а не частникам. Мы увидели великолепный чемпионат — хорошо, если все так и останется»

"Футбол должен принадлежать людям, а не находиться в частных руках. И я думаю, что мы любим его таким, как сейчас.
Мы видели великолепный чемпионат мира, и хорошо, если все останется как есть", — отметил Алонсо.
Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо не одобряет намерение президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.
"Футбол должен принадлежать людям, а не находиться в частных руках. И я думаю, что мы любим его таким, как сейчас.
Мы видели великолепный чемпионат мира, и хорошо, если все останется как есть", — отметил Алонсо.