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Начо о Моуринью в «Реале»: «Не знаю, будут ли трофеи, но он точно заставит игроков выкладываться. Если они будут с ним до конца, “Мадрид” ждет много прекрасных моментов»

Начо Фернандес прокомментировал возвращение Жозе Моуринью на должность главного тренера «Реала».

"Не могу сказать, будут ли в итоге завоеваны трофеи, потому что это футбол, все непросто, но я точно знаю, что он заставит игроков выкладываться, отдавать все 100%. Та интенсивность, которую он задает на каждой тренировке и в каждом матче… Я был внутри, могу тебя заверить: они работают на полную.

Поэтому если игроки и Моуринью будут действовать как одно целое, то у меня нет никаких сомнений, что для «Реала» настанут хорошие времена. Моу — это часть «Реала», он мадридист. Это главное: он прекрасно знает, что значит побеждать и что значит проигрывать в этом клубе.

Если игроки будут с ним до конца, «Реал» ждет много прекрасных моментов", — сказал бывший защитник мадридцев.