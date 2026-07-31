Семак про Латышонка в «Балтике» через «Нижний Новгород»: «Какие-то организационные вопросы, наверное. Евгению сложно быть вторым, нужно все время играть»

Мы с ним много разговаривали на этот счет, и несмотря на то, что нам он тоже был нужен — у нас не сказать, что большая вратарская обойма — мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы он чувствовал себя счастливым, ему нужно играть, и мы его отпустили, — сказал Сергей Семак.