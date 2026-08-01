Футбольная ассоциация Чехии выпустила заявление с осуждением плана ФИФА продать часть прав на ЧМ. Ранее глава ассоциации «видел пользу» от такого сотрудничества

Ранее глава ассоциации Давид Трунда сказал: «Я вижу практическую пользу для чешского футбола от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой. Конечно, нам нужно больше подробностей, но лично я вижу, как намерения ФИФА могут оказать положительное влияние».