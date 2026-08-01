КОНМЕБОЛ о плане ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Развитие футбола требует коммерческих решений, но они всегда должны служить игре, а не ставиться выше нее. Футбол на первом месте»

С момента, когда КОНМЕБОЛ получила информацию о предложении ФИФА относительно проекта FFE, в соответствии со своими институциональными процедурами она начала процесс консультаций с ассоциациями и созвала заседание Совета с единственной целью — проанализировать и оценить данное предложение с той ответственностью и тщательностью, которых требует этот вопрос.