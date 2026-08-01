ФИФА передумала продавать часть прав на ЧМ компании брата зятя Трампа на фоне критики и угроз бойкотировать турнир. Инвесторы «не хотят участвовать в этом бардаке» (NY Post)

Международная федерация футбола намеревалась привлечь до 4,2 млрд долларов, продав примерно 20%-ю долю в новой структуре, оцениваемой в 20 млрд. Теперь же сделка с участием фирмы Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, мертва, заявили четыре источника, знакомых с ситуацией.
«Они ни в коем случае не хотят дальше участвовать в этом бардаке. Кушнер найдет другой способ войти в эту сферу. Это превращается в кошмар для бренда», — сказал один из источников, проинформированный о сорванной сделке.
В значительной степени к такому итогу привела угроза бойкота ЧМ со стороны УЕФА. «Это стало бы [временным] концом мирового футбола», — сказал один из инсайдеров, приближенных к президенту ФИФА Джанни Инфантино.
«Они прощупали почву и получили четкий ответ», — отметил еще один источник, близкий к швейцарцу.