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«Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по Диоманде. Трансфер откладывается

«РБ Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по вингеру Яну Диоманде, сообщает Sky Sport.

Немецкий клуб продолжает требовать от «Мадрида» 120 млн евро плюс бонусы. Таким образом, переговоры о трансфере 19-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара зашли в тупик — по меньшей мере на сутки.

Сам Диоманде хочет перейти в «Реал» и предпочел бы не ехать с «Лейпцигом» в субботу на сбор в Австрию. Окончательное решение об участии футболиста в поездке ожидается сегодня утром.

Если Диоманде все же отправится в Австрию, то он надеется не участвовать в тренировках, а также не выходить на поле в товарищеском матче с «Ферлем» (клуб из 3-го дивизиона), который пройдет сегодня перед самым отъездом на сбор — чтобы не поставить под угрозу возможный трансфер в «Реал».

Ранее стало известно, что «Реал» заплатит «Лейпцигу» за Диоманде до 135 млн с учетом бонусов.