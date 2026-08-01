«Лейпциг» не ответил на последнее предложение «Реала» по Диоманде. Трансфер откладывается

Если Диоманде все же отправится в Австрию, то он надеется не участвовать в тренировках, а также не выходить на поле в товарищеском матче с «Ферлем» (клуб из 3-го дивизиона), который пройдет сегодня перед самым отъездом на сбор — чтобы не поставить под угрозу возможный трансфер в «Реал».