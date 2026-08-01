Хавбек «Балтики» Титков: «Настроены выступить не хуже, чем в прошлом сезоне, а лучше — финишировать выше шестого места»

В этом сезоне был неудачный матч с ЦСКА (1:2). Но нам главное — показывать ту игру, благодаря которой мы вели в счете в этой встрече и создавали моменты во втором тайме. Надо от первой до последней минуты демонстрировать тот характер, который был в прошлом сезоне, выполнять то, что требует главный тренер. И тогда сможем так же радовать наших болельщиков, — сказал Титков.