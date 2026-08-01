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Инфантино отказался продавать часть прав на ЧМ: «Проект создал разногласия, не отвечающие интересам поставленной цели»

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с заявлением об отказе от продажи части прав на чемпионат мира сторонним инвесторам.

Источник: Спортс‘’

"Проект FIFA Forward Enterprise (FFE) был призван заложить основу для дальнейшего укрепления наших ассоциаций-членов ФИФА и нашего вида спорта во всем мире, особенно в тех странах, где поддержка наиболее необходима.

Больше того, как мы говорили с самого начала, это могло быть сделано только при поддержке большинства ассоциаций-членов ФИФА и всегда в рамках консультаций с ними, Советом ФИФА, конфедерациями и более широким кругом заинтересованных сторон.

Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не отвечают интересам первоначально поставленной цели.

Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании.

В связи с этим предложение не будет реализовано.

В ближайшие дни и недели я намерен собрать все заинтересованные стороны вместе в духе общих интересов в нашем футболе и с целью продолжения его развития повсюду, особенно в тех странах, которые больше всего нуждаются в нашей поддержке", — говорится в заявлении Инфантино.

Ультиматум УЕФА для Инфантино: Европа бойкотирует ЧМ в случае продажи американцам.