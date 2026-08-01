Журова о будущем Дзюбы: «Это игрок, который вправе выбирать. Он не в каждую команду пойдет даже в РПЛ»

Если не найдет новый клуб, судьба сама его выведет на что-то другое. Думаю, он может выступать не только как футболист, может быть, и около футбола, и без него. Это очень непросто, особенно когда ты успешен и тебя все знают — принять решение и уйти. Тем более не так давно ты был в сборной и у тебя все было хорошо.