Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
14:00
Акрон
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.36
П2
2.55
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
5.21
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Премьер-лига
16:15
ЦСКА
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
5.81
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.51
П2
3.90
Футбол. Премьер-лига
18:30
Динамо Мх
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.54
X
3.50
П2
2.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Родина
2
:
Ростов
4
П1
X
П2

Журова о будущем Дзюбы: «Это игрок, который вправе выбирать. Он не в каждую команду пойдет даже в РПЛ»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о будущем Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

Последние два года форвард выступал за «Акрон», а теперь находится в статусе свободного агента.

"Тут решать ему и клубам, он же не 18-летний парень, который не может найти команду. Понятно, что есть возрастные ограничения, и команды понимают это. Дзюбе сейчас 37, и для спортсмена это серьезный возраст, но какие-то команды все равно еще могут взять его, хотя нужно помнить об условиях личного контракта — может быть, его еще это не устраивает и какие-то моменты не сходятся.

Если не найдет новый клуб, судьба сама его выведет на что-то другое. Думаю, он может выступать не только как футболист, может быть, и около футбола, и без него. Это очень непросто, особенно когда ты успешен и тебя все знают — принять решение и уйти. Тем более не так давно ты был в сборной и у тебя все было хорошо.

Как обстоятельства сложатся, так и будет. Если в РПЛ команды не будет, он пойдет в Первую лигу, что ли? Нет, конечно.

Но вопрос: а ему-то это надо? Он не в каждую команду пойдет даже в Премьер-лиге. Это игрок, который вправе выбирать — сам решит, что ему хочется. В любом случае это один из самых успешных и узнаваемых футболистов в России", — сказала Журова.