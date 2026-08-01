Кристофер Ву: «Решил изучать русский язык, нанял репетитора. Россия — шанс познакомиться с новой интересной культурой»

«Спартак» — клуб, который известен во Франции и во всей Европе. Хотя следить за российским футболом там сейчас сложно по причине политической ситуации. Но когда спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао предложил мне приехать, я сразу согласился, ведь уже и так знал о такой команде, как «Спартак».