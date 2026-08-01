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Кристофер Ву: «Решил изучать русский язык, нанял репетитора. Россия — шанс познакомиться с новой интересной культурой»

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о желании выучить русский язык.

Источник: Спортс‘’

«Спартак» — клуб, который известен во Франции и во всей Европе. Хотя следить за российским футболом там сейчас сложно по причине политической ситуации. Но когда спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао предложил мне приехать, я сразу согласился, ведь уже и так знал о такой команде, как «Спартак».

Несмотря на это, для меня Россия была незнакомой и новой страной. Я воспринял это как шанс познакомиться с новой интересной культурой, пусть это и влекло за собой трудности в вопросе перестроения и адаптации. Поэтому я и решил изучать русский язык, нанял репетитора", — сказал Ву.